Bloomberg: Делси Родригес соответствует ключевым интересам администрации Трампа
За несколько месяцев до военной операции США в Венесуэле, лоббисты, связанные с нефтяной промышленностью, начали активно продвигать администрации президента США Трампа и конгрессменам идею о том, что Делси Родригес должна занять место президента Николаса Мадуро. Об этом пишет Bloomberg.
Еще будучи министром нефтяной промышленности, Родригес стала контактным лицом для руководителей высшего звена. Она работала в условиях международных санкций, экономического давления и оставила хорошее впечатление. Несмотря на ее лояльность режиму Мадуро, она больше подходила для реализации плана США и стабилизации нефтяной экономики Венесуэлы, чем это смогла бы сделать оппозиционер Мария Корина Мачадо.
4 января Верховный суд Венесуэлы постановил передать все президентские полномочия вице-президенту Родригес.
4 января американский лидер также говорил в интервью журналу The Atlantic, что Родригес столкнется с последствиями хуже, чем у Николаса Мадуро, если не будет выполнять требования Вашингтона. Трамп дал понять, что не потерпит того, что он назвал «дерзким отказом» Родригес признать военное вмешательство США, в результате которого 3 января был захвачен Мадуро и его жена.
5 января The Washington Post сообщала, что Трамп не поддержал выдвижение Мачадо на пост президента Венесуэлы из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира. Мачадо получила награду в то время, как американский лидер открыто мечтал о премии.