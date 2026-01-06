Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Катар выразил готовность к посредничеству между Венесуэлой и США

Ведомости

Катар по просьбе одной из сторон конфликта может стать посредником между США и Венесуэлой, сообщил советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Как вы знаете, Катар в прошлом был успешным посредником между Венесуэлой и Соединенными Штатами. И эти каналы связи готовы к использованию, если нас попросит об этом одно из правительств», – сказал он (цитата по ТАСС).

Дипломат подчеркнул, что Доха «крайне обеспокоена» ситуацией на территории Венесуэлы. Катар, по его словам, рассматривает ее не только как внутреннюю проблему государства, но и как вопрос стабильности региона.

3 января США атаковали территорию Венесуэлы. В результате за пределы страны были вывезены президент Николас Мадуро и его жена. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по многочисленным обвинениям, в том числе в наркотерроризме.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте