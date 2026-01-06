Катар выразил готовность к посредничеству между Венесуэлой и США
Катар по просьбе одной из сторон конфликта может стать посредником между США и Венесуэлой, сообщил советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
«Как вы знаете, Катар в прошлом был успешным посредником между Венесуэлой и Соединенными Штатами. И эти каналы связи готовы к использованию, если нас попросит об этом одно из правительств», – сказал он (цитата по ТАСС).
Дипломат подчеркнул, что Доха «крайне обеспокоена» ситуацией на территории Венесуэлы. Катар, по его словам, рассматривает ее не только как внутреннюю проблему государства, но и как вопрос стабильности региона.
3 января США атаковали территорию Венесуэлы. В результате за пределы страны были вывезены президент Николас Мадуро и его жена. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по многочисленным обвинениям, в том числе в наркотерроризме.