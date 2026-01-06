Газета
Главная / Политика /

Орбан назвал Украину просящим есть «гомункулом»

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил финансовые требования Украины с гомункулом, который просит есть. Об этом он заявил в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Украинцы выставили новый счет. На этот раз на $800 млрд. Это то, что им понадобится в ближайшие 10 лет, чтобы их страна функционировала. Ошеломляющая сумма. Почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии <...> Украинский гомункул просит есть», – написал он.

Венгерский премьер подчеркнул, что по этой причине Брюссель стремился к конфискации российских замороженных активов и сейчас намерен «фундаментально трансформировать и следующий бюджет ЕС». По словам Орбана, такие планы поддерживает оппозиционная партия Венгрии «Тиса».

26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Украина всеми возможными способами пытается привлечь финансирование со стороны стран Запада. Тогда он комментировал слова советника офиса украинского лидера Михаила Подоляка о том, что у Киева нет средств на проведение выборов.

