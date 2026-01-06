Газета
Главная / Политика /

Россия заявила о поддержке нового уполномоченного президента Венесуэлы

МИД России выступил за деэскалацию ситуации вокруг страны
Ведомости

Министерство иностранных дел России выразило поддержку властям Венесуэлы и выступило за деэскалацию сложившейся ситуации. Заявление опубликовано на сайте ведомства. МИД России пожелал успехов уполномоченному президенту Делси Родригес в решении стоящих перед страной задач.

Ведомство также поддержало усилия Венесуэлы, направленные на защиту государственного суверенитета и национальных интересов.

В МИДе подчеркнули, что страна должна сама определять свою судьбу, без вмешательства со стороны.

3 января США нанесли удар по территории Венесуэлы и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по многочисленным обвинениям, в том числе в наркотерроризме.

5 января исполнительный вице-президент Родригес принесла присягу и вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы.

