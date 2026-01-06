Трамп: республиканцы одержат грандиозную победу на выборах в конгресс
Республиканская партия добьется грандиозной победы на предстоящих в этом году промежуточных выборах в конгресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе речи перед конгрессменами. Слова Трампа приводят «Известия».
Глава Белого дома отметил, что подобного успеха обычно не удается достичь даже тем, кто побеждает на президентских выборах. Кроме того, американский лидер выразил уверенность в том, что за последние 12 месяцев под управлением Республиканской партии США добились беспрецедентного успеха.
В ходе промежуточных выборов в США будут избраны все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В настоящее время республиканцы контролируют большинство в обеих палатах конгресса: 220 мест в палате представителей и 53 места в сенате.
Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что Трампу может грозить импичмент в случае, если Республиканская партия утратит большинство в конгрессе США по итогам промежуточных выборов 2026 г.