Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США дислоцировали в Европе около сотни модернизированных ядерных авиабомб

Ведомости

Соединенные Штаты разместили в Европе около 100 модернизированных тактических ядерных авиабомб B61‑12. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные бюллетеня ученых-атомщиков и Федерации американских ученых.

Авиабомбы распределены по шести авиабазам в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Носителями могут выступать тактические истребители F‑35A, F‑15E, F‑16 и Tornado.

В январе 2025 г. Национальное агентство США по ядерной безопасности (NNSA), ответственное за производство ядерного оружия, объявило о начале развертывания авиабомб в Европе. В декабре 2024 г. Пентагон получил финальную партию модернизированных авиабомб. При этом общее количество произведенных в Центре национальной безопасности Y‑12 авиабомб с новым плутониевым сердечником не раскрывается.

В декабре 2025 г. замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия внимательно отслеживает шаги НАТО по расширению географии базирования ядерного оружия США в Европе.

Он указал, что запланированная закупка Великобританией американских авиаплатформ двойного назначения приводит к увеличению числа государств, способных оперативно доставлять ядерное оружие к критически важным объектам на территории России и ее союзников.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте