США дислоцировали в Европе около сотни модернизированных ядерных авиабомб
Авиабомбы распределены по шести авиабазам в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Носителями могут выступать тактические истребители F‑35A, F‑15E, F‑16 и Tornado.
В январе 2025 г. Национальное агентство США по ядерной безопасности (NNSA), ответственное за производство ядерного оружия, объявило о начале развертывания авиабомб в Европе. В декабре 2024 г. Пентагон получил финальную партию модернизированных авиабомб. При этом общее количество произведенных в Центре национальной безопасности Y‑12 авиабомб с новым плутониевым сердечником не раскрывается.
В декабре 2025 г. замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия внимательно отслеживает шаги НАТО по расширению географии базирования ядерного оружия США в Европе.
Он указал, что запланированная закупка Великобританией американских авиаплатформ двойного назначения приводит к увеличению числа государств, способных оперативно доставлять ядерное оружие к критически важным объектам на территории России и ее союзников.