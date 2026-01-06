США дислоцировали в Европе около сотни модернизированных ядерных авиабомб

В январе 2025 г. Национальное агентство США по ядерной безопасности (NNSA), ответственное за производство ядерного оружия, объявило о начале развертывания авиабомб в Европе. В декабре 2024 г. Пентагон получил финальную партию модернизированных авиабомб. При этом общее количество произведенных в Центре национальной безопасности Y‑12 авиабомб с новым плутониевым сердечником не раскрывается.