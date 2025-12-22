В МИДе заявили о слежке за расширением географии базирования ядерного оружия США

10 июля британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция впервые намерены координировать свои ядерные силы. Главы государств подписали декларацию, в которой говорится, что «любой противник, угрожающий жизненным интересам Британии и Франции, может встретиться с силой ядерных возможностей двух стран», а сотрудничество Лондона и Парижа «внесет вклад в безопасность НАТО и Евроатлантики».