В МИДе заявили о слежке за расширением географии базирования ядерного оружия США
Россия внимательно отслеживает шаги НАТО по расширению географии базирования ядерного оружия США в Европе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании дискуссионного клуба «Валдай», его цитирует «РИА Новости».
Он отметил, что анонсированная закупка Великобританией американских авиаплатформ двойного оснащения увеличивает число стран, которые могут оперативно доставить ядерное оружие к критических важным целям на территории России и ее союзников.
В Москве, по его словам, видят, что у Лондона и Парижа наблюдается демонстративный переход на новый уровень координации в ядерной сфере. Это включает в себя совместное ядерное планирование и возможность применить ядерное вооружение по единому замыслу.
21 июля США впервые с 2008 г. разместили ядерное оружие на территории Великобритании. По данным источников, на авиабазу Лейкенхит в Саффолке доставили несколько термоядерных гравитационных бомб B61-12.
10 июля британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция впервые намерены координировать свои ядерные силы. Главы государств подписали декларацию, в которой говорится, что «любой противник, угрожающий жизненным интересам Британии и Франции, может встретиться с силой ядерных возможностей двух стран», а сотрудничество Лондона и Парижа «внесет вклад в безопасность НАТО и Евроатлантики».