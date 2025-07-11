Что на практике значит будущая «координация» ядерных сил Франции и Британии

Франции нет в Группе ядерного планирования НАТО, а Париж контроль над принятием решений о СЯС, их состоянием и развитием никогда никому не передавал и не передаст, добавляет Подвиг. Заявления Макрона о «европейском измерении» французской концепции безопасности похожи на гарантии США, говорит эксперт. Французские ударные возможности могут нанести ущерб западу России, но гораздо меньше американских и ответный российский удар будет более разрушительным, продолжает он. Лондон и Париж не способны к полноценному сдерживанию Москвы в конфликте, например, вокруг Калининграда, для защиты Польши, а ответный ядерный удар Москвы похоронит их, добавляет Тебин: «Но России нужно, чтобы в Европе воспринимали как реальную российскую готовность это оружие применить – демонстративно, сигнально, ограниченно или массированно».