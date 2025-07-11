Что на практике значит будущая «координация» ядерных сил Франции и Британии

Что на практике значит будущая «координация» ядерных сил Франции и БританииОни вряд ли будут иметь общий план их применения
Великобритания и Франция впервые намерены координировать свои ядерные силы, заявил 10 июля британский премьер-министр Кир Стармер перед встречей с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Он подтвердил подписание соответствующей декларации по этому поводу, следует из заявления, размещенного на сайте правительства Великобритании. Текст самой декларации не публиковался.
«Премьер-министр и президент Макрон согласились углубить ядерную кооперацию и работать в области ядерного сдерживания теснее, чем когда бы то ни было. Это важный шаг в британо-французском ядерном партнерстве: вновь подписанная декларация гласит, что соответствующее сдерживание со стороны двух стран независимо, но впервые может быть скоординировано», – говорится в заявлении.
Также отмечается, что «любой противник, угрожающий жизненным интересам Британии и Франции, может встретиться с силой ядерных возможностей двух стран», а сотрудничество Лондона и Парижа «внесет вклад в безопасность НАТО и Евроатлантики»: «Кооперация двух стран в ядерных исследованиях углубится параллельно с поддержанием международной архитектуры нераспространения».
По данным SIPRI, на 2024 г. у двух ядерных держав Европы в сумме 515 боезарядов: у Великобритании – 225 (129 развернутых), у Франции – 290 (280 развернутых). Британские стратегические силы (СЯС) имеют один элемент «ядерной триады» – четыре атомные подлодки. В июне 2025 г. Лондон заявил о планах закупить 12 истребителей F-35А у США, способных нести ядерное оружие – бомбы B61-12. Французские СЯС имеют два из трех элементов ядерной триады: воздушный с 60 ракетами ASMP-A для истребителей Dassault Rafale F3 и морской с баллистическими ракетами на четырех атомных субмаринах.
Роль ядерных арсеналов Британии и Франции выросла, пока российский и американский сокращались кратно, отмечает директор Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Любые будущие переговоры России и США о сокращении вооружений должны вестись Москвой с учетом фактора потенциалов Лондона и Парижа и возможности их сдерживания без угрозы американцам, добавляет Тебин.
У США в Европе имеется до 100 авиабомб в хранилищах на базах в шести странах НАТО (Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции). Это бомбы B61-3 и B61-4, они модернизируются до версии B61-12 с возможностью варьировать мощность заряда. Всего у США 5177 зарядов, из них развернуто 1770, а 1930 на хранении. Россия, по SIPRI, имеет 5495 зарядов, из них развернуты – 1718. Обе страны имеют полноценные «ядерные триады».
Вопрос о наличии и действенности «ядерного зонтика» США для Европы неочевиден с 1960-х гг. и Карибского кризиса, напоминает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. Вашингтон убеждает союзников в наличии гарантий с помощью группы ядерного планирования НАТО, где обсуждают потенциальные планы действий, а также наличия зарядов в Европе, продолжает Подвиг: «Успокаивающего ответа на вопрос, будут ли США рисковать ответным ударом ради союзников, нет. Им приходится «верить на слово», но вера уменьшилась с возвращением в Белый дом Дональда Трампа».
Макрон 5 марта, назвав в обращении к согражданам Россию основной угрозой, предложил Европе французский ядерный зонтик как замену американского. Ранее The Telegraph сообщала о планах Парижа разместить ядерное оружие в Германии. В середине марта Макрон анонсировал развертывание двух эскадрилий Rafale (около 40 машин, по данным Le Monde) с ядерными крылатыми ракетами на востоке Франции.
Франции нет в Группе ядерного планирования НАТО, а Париж контроль над принятием решений о СЯС, их состоянием и развитием никогда никому не передавал и не передаст, добавляет Подвиг. Заявления Макрона о «европейском измерении» французской концепции безопасности похожи на гарантии США, говорит эксперт. Французские ударные возможности могут нанести ущерб западу России, но гораздо меньше американских и ответный российский удар будет более разрушительным, продолжает он. Лондон и Париж не способны к полноценному сдерживанию Москвы в конфликте, например, вокруг Калининграда, для защиты Польши, а ответный ядерный удар Москвы похоронит их, добавляет Тебин: «Но России нужно, чтобы в Европе воспринимали как реальную российскую готовность это оружие применить – демонстративно, сигнально, ограниченно или массированно».
Как будет работать большая координация между Парижем и Лондоном в сфере ядерного сдерживания – большой вопрос: вряд ли французские и британские подлодки будут выходить на боевое патрулирование по очереди, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Но оказывать поддержку военно-морскими силами общего назначения друг другу французы и британцы вполне могут, кроме того, возможно участие британских самолетов в регулярных французские «ядерных» учениях ВВС «Покер», добавил он.
«Маловероятно, что Великобритания и Франция будут иметь общие планы развертывания и применения СЯС в кризисных ситуациях. Но они будут плотнее обмениваться информацией, учитывать в своих планах действий планы друг друга, обоюдно «подбивая» их под возможные общие задачи», – заключил Подвиг.