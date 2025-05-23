Подкаст «Ведомостей»: Европа уходит в оборону или наращивает военный потенциал?Обсуждаем с Ильей Лакстыгалом и Романом Романовым
Акции оборонных компаний ЕС растут с того момента, как состоялся первый телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Нужна ли Америке армия Европы? Почему европейцы до сих пор не смогли договориться между собой? И где они возьмут ресурсы на военное производство?
Об этом говорят в нашем обновленном подкасте ведущая Наталья Семенихина, специальный корреспондент «Ведомостей» Илья Лакстыгал и наш обозреватель, американист Роман Романов.