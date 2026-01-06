Bloomberg: США пообещают гарантии безопасности Украине

6 января постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что итогом встречи «коалиции желающих» в Париже может стать финализация некоторых соглашений, в том числе о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, Россия и Украина близки к завершению конфликта.