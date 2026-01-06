Bloomberg: США пообещают гарантии безопасности Украине
США предоставят Украине гарантии безопасности на случай возможного нового нападения со стороны России после окончания конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа, который обсуждают союзники Киева.
Согласно плану, американская сторона поддержит европейские силы, которые будут размещены на территории Украины, а также обеспечит обмен разведданными. В проекте декларации также предусматриваются мониторинг линии прекращения огня, поддержка Вооруженных сил Украины и создание многонациональных сил для обеспечения перемирия.
Документ планируется согласовать по итогам встречи в Париже, где 6 января лидеры стран Евросоюза проводят переговоры с посланниками президента США Дональда Трампа – спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Во встрече также участвуют президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие представители западных стран.
6 января постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что итогом встречи «коалиции желающих» в Париже может стать финализация некоторых соглашений, в том числе о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, Россия и Украина близки к завершению конфликта.