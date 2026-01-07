Politico: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Макрон уточнил, что союзники согласовали дальнейшую подготовку к размещению сил сдерживания на Украине, в воздушном пространстве и на море после достижения перемирия и вдали от линии соприкосновения. По его словам, «коалиция желающих» совместно с США договорилась создать механизм мониторинга режима прекращения огня на Украине под руководством Вашингтона.