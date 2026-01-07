Politico: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Politico: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для УкраиныДокумент приняли страны «коалиции желающих»
США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, принятую по итогам встречи в Париже. Документ подписали только страны «коалиции желающих». Об этом сообщает Politico.
По данным издания, из более раннего проекта документа были убраны ряд обязательств Вашингтона, в частности пункт об обязательстве США оказать поддержку в случае нападения и положения о помощи в сборе разведданных и материально-техническом обеспечении.
6 января президент Франции Эммануэль Макрон объявил о договоренности стран «коалиции желающих» юридически закрепить свои обязательства перед Украиной на случай нового конфликта с РФ и продолжить подготовку к развертыванию многонациональных сил на украинской территории после прекращения огня.
Макрон уточнил, что союзники согласовали дальнейшую подготовку к размещению сил сдерживания на Украине, в воздушном пространстве и на море после достижения перемирия и вдали от линии соприкосновения. По его словам, «коалиция желающих» совместно с США договорилась создать механизм мониторинга режима прекращения огня на Украине под руководством Вашингтона.