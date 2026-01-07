МИД Китая назвал буллингом требование США о разрыве связей с Венесуэлой

7 января ABC News со ссылкой на источники сообщило, что американские власти заявили уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес о необходимости выполнить несколько требований Белого дома, прежде чем стране разрешат увеличить добычу нефти. Венесуэла должна разорвать экономические связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, а также согласиться на партнерство с США в области добычи нефти и отдавать предпочтение стране при продаже тяжелой нефти.