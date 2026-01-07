МИД Китая назвал буллингом требование США о разрыве связей с Венесуэлой
Китай осуждает попытки США заставить Венесуэлу разорвать связи с КНР и Россией для передачи нефтяных ресурсов под контроль американских компаний. Об этом заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин на брифинге.
«То, что США нагло применили силу, а теперь требуют распоряжаться венесуэльской нефтью – это реализация лозунга "Америка прежде всего" и типичный буллинг», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).
По ее словам, Венесуэла является суверенным государством, которое обладает суверенитетом над своими природными ресурсами. Действия Вашингтона серьезно нарушают международное право и права венесуэльского народа.
7 января ABC News со ссылкой на источники сообщило, что американские власти заявили уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес о необходимости выполнить несколько требований Белого дома, прежде чем стране разрешат увеличить добычу нефти. Венесуэла должна разорвать экономические связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, а также согласиться на партнерство с США в области добычи нефти и отдавать предпочтение стране при продаже тяжелой нефти.
Днем ранее президент США Дональд Трамп объявил, что власти Венесуэлы передадут Вашингтону от 30 до 50 млн баррелей нефти для продажи по рыночной цене. Он уточнил, что средства будут находиться под его контролем, «чтобы гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».