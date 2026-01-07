Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский прибыл на Кипр

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Кипр, сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова. В 2026 г. островному государству перешло председательство в совете Евросоюза.

Никифоров отметил, что во время визита Зеленский хочет провести переговоры с кипрским коллегой Никосом Христодулидисом. Его также ожидает встреча с архиепископом Кипра Георгием.

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента Украины, Зеленский намерен поучаствовать в церемонии открытия председательства Кипра в совете ЕС. Он проведет переговоры с председателем совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

5 января британская газета The Guardian писала, что 2026 г. будет серьезным испытанием для Зеленского. Авторы материла подчеркнули, что, несмотря на заявление о готовности мирного плана на 90%, оставшиеся 10% содержат ключевые разногласия. Кроме того, Зеленский сталкивается с растущей усталостью общества от боевых действий и политическим давлением, включая требования президента США Дональда Трампа провести выборы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь