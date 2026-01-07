Зеленский прибыл на Кипр

5 января британская газета The Guardian писала, что 2026 г. будет серьезным испытанием для Зеленского. Авторы материла подчеркнули, что, несмотря на заявление о готовности мирного плана на 90%, оставшиеся 10% содержат ключевые разногласия. Кроме того, Зеленский сталкивается с растущей усталостью общества от боевых действий и политическим давлением, включая требования президента США Дональда Трампа провести выборы.