Зеленский прибыл на Кипр
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Кипр, сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова. В 2026 г. островному государству перешло председательство в совете Евросоюза.
Никифоров отметил, что во время визита Зеленский хочет провести переговоры с кипрским коллегой Никосом Христодулидисом. Его также ожидает встреча с архиепископом Кипра Георгием.
Кроме того, по словам пресс-секретаря президента Украины, Зеленский намерен поучаствовать в церемонии открытия председательства Кипра в совете ЕС. Он проведет переговоры с председателем совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
5 января британская газета The Guardian писала, что 2026 г. будет серьезным испытанием для Зеленского. Авторы материла подчеркнули, что, несмотря на заявление о готовности мирного плана на 90%, оставшиеся 10% содержат ключевые разногласия. Кроме того, Зеленский сталкивается с растущей усталостью общества от боевых действий и политическим давлением, включая требования президента США Дональда Трампа провести выборы.