Сирия объявила курдские районы Алеппо закрытыми военными зонами
Армия Сирии заявила, что курдские районы Алеппо стали закрытыми военными зонами с 15:00 по местному времени (совпадает с московским) 7 января, передает France 24.
«Районы Шейх Максуд и Ашрафия будут считаться военной зоной с 15:00 по местному времени <...> Все позиции курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) в районах Ашрафия и Шейх Максуд станут законной целью армии», – говорится в заявлении армии.
В документе отмечается, что в районах создаются два «гуманитарных коридора» для эвакуации мирных жителей до этого срока.
23 декабря 2025 г. войска страны и «Сирийские демократические силы» договорились о перемирии в Алеппо, где накануне начались столкновения между правительственными отрядами и курдскими бойцами. Сирийский минздрав тогда сообщал, что из-за обстрелов жилых кварталов погибли два мирных жителя, еще несколько человек получили ранения.