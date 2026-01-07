Сирия объявила курдские районы Алеппо закрытыми военными зонами

23 декабря 2025 г. войска страны и «Сирийские демократические силы» договорились о перемирии в Алеппо, где накануне начались столкновения между правительственными отрядами и курдскими бойцами. Сирийский минздрав тогда сообщал, что из-за обстрелов жилых кварталов погибли два мирных жителя, еще несколько человек получили ранения.