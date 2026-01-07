Газета
Главная / Политика /

Сирия объявила курдские районы Алеппо закрытыми военными зонами

Ведомости

Армия Сирии заявила, что курдские районы Алеппо стали закрытыми военными зонами с 15:00 по местному времени (совпадает с московским) 7 января, передает France 24.

«Районы Шейх Максуд и Ашрафия будут считаться военной зоной с 15:00 по местному времени <...> Все позиции курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) в районах Ашрафия и Шейх Максуд станут законной целью армии», – говорится в заявлении армии.

В документе отмечается, что в районах создаются два «гуманитарных коридора» для эвакуации мирных жителей до этого срока.

23 декабря 2025 г. войска страны и «Сирийские демократические силы» договорились о перемирии в Алеппо, где накануне начались столкновения между правительственными отрядами и курдскими бойцами. Сирийский минздрав тогда сообщал, что из-за обстрелов жилых кварталов погибли два мирных жителя, еще несколько человек получили ранения.

