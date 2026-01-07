Стармер заявил об участии британских войск в «сдерживающих операциях» на Украине
Британские военнослужащие будут участвовать в сдерживающих операциях на Украине после прекращения огня, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления в палате общин.
«Развертывание произойдет только после прекращения огня для поддержки возможностей Украины, проведения сдерживающих операций и строительства военных хабов», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Стармера, при отправке бойцов Киеву Лондон должен будет разработать «юридический механизм» их задействования.
6 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны «коалиции желающих» договорились юридически закрепить свои обязательства перед Украиной. Этот вариант рассматривается на случай нового конфликта с Россией. Государства также приняли решение продолжить подготовку к развертыванию многонациональных сил на территории республики после прекращения огня.
Стармер в тот же день подчеркнул, что принятая декларация о размещении войск на Украине при достижении мира будет правовой основой для действий военнослужащих Великобритании, Франции и других стран – партнеров Киева.