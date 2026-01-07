Орбан заявил о превращении заседаний ЕС в военные советы

6 января венгерский премьер также сравнил финансовые требования Украины с гомункулом, который просит есть. Он подчеркнул, что по этой причине Брюссель стремился к конфискации российских замороженных активов и сейчас намерен «фундаментально трансформировать и следующий бюджет ЕС». По словам Орбана, такие планы поддерживает оппозиционная партия Венгрии «Тиса».