Орбан заявил о превращении заседаний ЕС в военные советы
Заседание Евросоюза (ЕС) стали похожи на военные советы, финансовые требования Киева еще больше подталкивают страны к этому, заявил в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Заседания Европейского совета превратились в военные советы. Некоторые из нас предлагают другой путь: мир, стабильность и ответственная экономика. Тем временем Украина запрашивает 800 млрд евро в течение следующих 10 лет, что еще больше подталкивает Европу к экономическому спаду», – написал он.
По мнению Орбана, европейские страны в какой-то момент откажутся от того, чтобы их вели к краху, и это «только вопрос времени».
6 января венгерский премьер также сравнил финансовые требования Украины с гомункулом, который просит есть. Он подчеркнул, что по этой причине Брюссель стремился к конфискации российских замороженных активов и сейчас намерен «фундаментально трансформировать и следующий бюджет ЕС». По словам Орбана, такие планы поддерживает оппозиционная партия Венгрии «Тиса».