Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан заявил о превращении заседаний ЕС в военные советы

Ведомости

Заседание Евросоюза (ЕС) стали похожи на военные советы, финансовые требования Киева еще больше подталкивают страны к этому, заявил в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Заседания Европейского совета превратились в военные советы. Некоторые из нас предлагают другой путь: мир, стабильность и ответственная экономика. Тем временем Украина запрашивает 800 млрд евро в течение следующих 10 лет, что еще больше подталкивает Европу к экономическому спаду», – написал он.

По мнению Орбана, европейские страны в какой-то момент откажутся от того, чтобы их вели к краху, и это «только вопрос времени».

6 января венгерский премьер также сравнил финансовые требования Украины с гомункулом, который просит есть. Он подчеркнул, что по этой причине Брюссель стремился к конфискации российских замороженных активов и сейчас намерен «фундаментально трансформировать и следующий бюджет ЕС». По словам Орбана, такие планы поддерживает оппозиционная партия Венгрии «Тиса».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте