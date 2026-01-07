Сийярто: страны «коалиции желающих» усиливают угрозу конфликта с Россией

6 января президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что страны договорились юридически закрепить свои обязательства перед Украиной на случай нового конфликта с Россией и продолжить подготовку к развертыванию многонациональных сил на украинской территории после прекращения огня.