Сийярто: страны «коалиции желающих» усиливают угрозу конфликта с Россией

Европейские страны, входящие в «коалицию желающих», своими действиями по Украине усиливают угрозу прямого конфликта с Москвой, заявил в соцсети X глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией», – написал он.

Министр подчеркнул, что Венгрия продолжает поддерживать мирные переговоры, в том числе встречи американских и российских делегаций на самом высоком уровне. По его словам, Венгрия также отвергает последние решения Брюсселя.

6 января президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что страны договорились юридически закрепить свои обязательства перед Украиной на случай нового конфликта с Россией и продолжить подготовку к развертыванию многонациональных сил на украинской территории после прекращения огня.

Британский премьер-министр Кир Стармер в тот же день сказал, что в случае прекращения огня военные Великобритании и Франции планируют создать базы по всей Украине и построить склады техники для ВСУ.

