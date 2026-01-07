США захватили танкер Sophia в Карибском море

6 января МИД России подчеркнул, что отслеживает ситуацию с танкером с тревогой. Ведомство уточняло, что судно соблюдает все нормы морского права, но военные США и НАТО уделяют повышенное внимание Marinera. При этом внимание не соразмерно его гражданскому статусу, отмечалось в сообщении.