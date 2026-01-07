Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США захватили танкер Sophia в Карибском море

Ведомости

Американские военнослужащие захватили танкер Sophia в Карибском море. Об этом сообщили в соцсети X представители южного командования США.

«В предрассветной операции министерство войны совместно с министерством внутренней безопасности без каких-либо проблем взяли под арест танкер Sophia. <...> Судно направляется в США в сопровождении катера береговой охраны», – говорится в публикации.

По версии командования, судно проводило в Карибском море незаконную деятельность. На видео, которое прикреплено к сообщению, показано, что над танкером кружит вертолет.

7 января США также задержали нефтяной танкер Marinera, следовавший под российским флагом в Атлантическом океане, на основании ордера федерального суда. По данным европейского командования ВС США, судно задержано за нарушение американских санкций.

6 января МИД России подчеркнул, что отслеживает ситуацию с танкером с тревогой. Ведомство уточняло, что судно соблюдает все нормы морского права, но военные США и НАТО уделяют повышенное внимание Marinera. При этом внимание не соразмерно его гражданскому статусу, отмечалось в сообщении.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте