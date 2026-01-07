США захватили танкер Sophia в Карибском море
Американские военнослужащие захватили танкер Sophia в Карибском море. Об этом сообщили в соцсети X представители южного командования США.
«В предрассветной операции министерство войны совместно с министерством внутренней безопасности без каких-либо проблем взяли под арест танкер Sophia. <...> Судно направляется в США в сопровождении катера береговой охраны», – говорится в публикации.
По версии командования, судно проводило в Карибском море незаконную деятельность. На видео, которое прикреплено к сообщению, показано, что над танкером кружит вертолет.
7 января США также задержали нефтяной танкер Marinera, следовавший под российским флагом в Атлантическом океане, на основании ордера федерального суда. По данным европейского командования ВС США, судно задержано за нарушение американских санкций.
6 января МИД России подчеркнул, что отслеживает ситуацию с танкером с тревогой. Ведомство уточняло, что судно соблюдает все нормы морского права, но военные США и НАТО уделяют повышенное внимание Marinera. При этом внимание не соразмерно его гражданскому статусу, отмечалось в сообщении.