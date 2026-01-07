Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил о страхе России и Китая перед США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Россия и Китай боятся не НАТО, а именно США. Он также рассказал о своих успехах в рамках модернизации американской армии.

«У России и Китая нулевой страх перед НАТО без Соединенных Штатов. Я сомневаюсь, что остальные члены НАТО помогут нам, если бы нам они понадобились. Всем им очень повезло, что за свой первый строк я перестроил американскую армию, а теперь занимаюсь этим же», – написал американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что без его личного участия Москва взяли бы под контроль всю территорию Украины. Он в очередной раз напомнил, что сам завершил восемь войн, а затем обвинил Норвегию в трусости, так как в этой стране ему не присудили Нобелевскую премию мира.

31 декабря газета The New York Times писала, что Трамп, посмотрев кадры парада к 80-летию Победы 9 мая в Москве, заявил своим помощникам, что Россия «выглядит непобедимой».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте