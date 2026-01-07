Трамп заявил о страхе России и Китая перед США
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Россия и Китай боятся не НАТО, а именно США. Он также рассказал о своих успехах в рамках модернизации американской армии.
«У России и Китая нулевой страх перед НАТО без Соединенных Штатов. Я сомневаюсь, что остальные члены НАТО помогут нам, если бы нам они понадобились. Всем им очень повезло, что за свой первый строк я перестроил американскую армию, а теперь занимаюсь этим же», – написал американский лидер.
Трамп также подчеркнул, что без его личного участия Москва взяли бы под контроль всю территорию Украины. Он в очередной раз напомнил, что сам завершил восемь войн, а затем обвинил Норвегию в трусости, так как в этой стране ему не присудили Нобелевскую премию мира.
31 декабря газета The New York Times писала, что Трамп, посмотрев кадры парада к 80-летию Победы 9 мая в Москве, заявил своим помощникам, что Россия «выглядит непобедимой».