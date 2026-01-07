Трамп заявил, что без его участия Россия бы контролировала всю Украину

6 января агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, который обсуждают союзники Киева, сообщало, что США предоставят Украине гарантии безопасности на случай возможного нового нападения со стороны России после окончания конфликта. Согласно документу, американская сторона поддержит европейские силы, которые будут размещены на территории Украины, а также обеспечит обмен разведданными.