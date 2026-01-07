Трамп заявил, что без его участия Россия бы контролировала всю Украину
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Россия бы получила всю территорию Украины в ходе конфликта, если бы американский лидер не принимал участия в урегулировании.
«Без моего участия Россия бы сейчас контролировала всю Украину», – написал он.
Глава Белого дома также напомнил, что лично прекратил восемь международных конфликтов, смог восстановить армию США и призвал союзников к увеличению расходов на оборону.
6 января агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, который обсуждают союзники Киева, сообщало, что США предоставят Украине гарантии безопасности на случай возможного нового нападения со стороны России после окончания конфликта. Согласно документу, американская сторона поддержит европейские силы, которые будут размещены на территории Украины, а также обеспечит обмен разведданными.