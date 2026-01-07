МИД РФ потребовал от США гуманного обращения с россиянами на судне Marinera

При этом партнер BGP Litigation Сергей Гландин пояснил «Ведомостям», что США, в отличие от России, не сторона конвенции 1982 г. Вашингтон участвует в другой конвенции ООН – 1958 г. об открытом море. В ней есть ст. 6, запрещающая судну менять флаг в момент путешествия. По словам юриста, главный вопрос заключается в том, была ли после выхода судна из порта необходимость для смены флага или смена была недействительной.