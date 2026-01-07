МИД РФ потребовал от США гуманного обращения с россиянами на судне Marinera
МИД РФ следит за высадкой военных из США на нефтяной танкер Marinera под российским флагом в Северной Атлантике и просит достойного обращения с россиянами на судне. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает «РИА Новости».
«С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы», – отметили представители внешнеполитического министерства.
МИД подчеркнул, что Вашингтон не должен препятствовать скорейшему возвращению российских граждан на родину.
Минтранс России, в свою очередь, напомнил, что конвенция ООН по морскому праву 1982 г. подразумевает режим свободы судоходства в открытом море. Ведомство отметило, что никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. Танкер Marinera следовал под российским флагом.
При этом партнер BGP Litigation Сергей Гландин пояснил «Ведомостям», что США, в отличие от России, не сторона конвенции 1982 г. Вашингтон участвует в другой конвенции ООН – 1958 г. об открытом море. В ней есть ст. 6, запрещающая судну менять флаг в момент путешествия. По словам юриста, главный вопрос заключается в том, была ли после выхода судна из порта необходимость для смены флага или смена была недействительной.
7 января Европейское командование вооруженных сил США сообщило о задержании Marinera на основании ордера федерального суда. Причиной названо нарушение американских санкций.