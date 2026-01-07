Умеров провел консультации с Уиткоффом и Кушнером

Умеров подчеркнул, что эта встреча с американской делегацией стала третьей за два дня в Париже. В ходе консультаций, по его словам, представители Украины и США обсудили ключевые элементы завершения конфликта. Кроме того, стороны сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров. В них будут участвовать Украина, европейские страны и США, добавил Умеров.