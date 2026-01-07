Газета
Умеров провел консультации с Уиткоффом и Кушнером

Ведомости

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров провел встречу со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Об этом сообщил сам украинский политик в Telegram-канале.

«Провели очередной раунд консультаций со специальным посланником Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом, послом [США во Франции] Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а также сотрудником Белого дома Джошем Грюнбаумом», – написал он.

Умеров подчеркнул, что эта встреча с американской делегацией стала третьей за два дня в Париже. В ходе консультаций, по его словам, представители Украины и США обсудили ключевые элементы завершения конфликта. Кроме того, стороны сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров. В них будут участвовать Украина, европейские страны и США, добавил Умеров.

6 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны «коалиции желающих» по итогам встречи в Париже договорились юридически закрепить свои обязательства перед Украиной на случай нового конфликта с Россией и продолжить подготовку к развертыванию многонациональных сил на украинской территории после прекращения огня.

