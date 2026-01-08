Силы ПВО сбили 66 беспилотников за ночь

Больше всего дронов сбили над Крымом (14), Азовским (13) и Черным (12) морями. Еще 11 беспилотников уничтожено над Краснодарским краем, шесть – над Ростовской областью, пять – над Орловской, по два – над Курской и Волгоградской, один – над Брянской.