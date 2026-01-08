Силы ПВО сбили 66 беспилотников за ночь
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов сбили над Крымом (14), Азовским (13) и Черным (12) морями. Еще 11 беспилотников уничтожено над Краснодарским краем, шесть – над Ростовской областью, пять – над Орловской, по два – над Курской и Волгоградской, один – над Брянской.
В одном из хуторов Краснодарского края обломки БПЛА упали на частный дом. Обошлось без пострадавших, сообщили в местном оперштабе. Брянский губернатор Александр Богомаз также заявил об отсутствии пострадавших в результате попытки атаки БПЛА в регионе.