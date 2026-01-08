Власти Венесуэлы заявили о 100 погибших в результате атаки США

3 января американские войска нанесли авиаудары по целям в северной части Венесуэлы, а силы специального назначения провели рейд в Каракасе и захватили Мадуро и Флорес, после чего вывезли их в США. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по многочисленным обвинениям, в том числе в наркотерроризме, где заявили о своей невиновности.