Главная / Политика /

Власти Венесуэлы заявили о 100 погибших в результате атаки США

Ведомости

В результате удара США по Венесуэле 3 января погибли 100 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, пишет Reuters.  

Он также добавил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес получили травмы во время субботнего задержания. Мадуро, по словам Кабельо, повредил ногу, у супруги – травма головы.

Каракас ранее не называл точное число погибших, но армия опубликовала список из 23 имен, а Куба сообщила о гибели своих военных и сотрудников разведки в Венесуэле.

Власти Венесуэлы 6 января объявили неделю траура по военнослужащим, погибшим в ходе рейда.

3 января американские войска нанесли авиаудары по целям в северной части Венесуэлы, а силы специального назначения провели рейд в Каракасе и захватили Мадуро и Флорес, после чего вывезли их в США. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по многочисленным обвинениям, в том числе в наркотерроризме, где заявили о своей невиновности.

