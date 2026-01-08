Газета
Российские ПВО сбили 11 беспилотников над Кубанью за два часа

Ведомости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 беспилотников над Краснодарским краем с 7:00 до 9:00 мск, сообщает Минобороны.

На фоне этого Росавиация сообщила о снятии ограничений на работу аэропортов Геленджика и Краснодара. В Геленджике их вводили в 3:36 мск, в Краснодаре – в 23:08 мск 7 января.

За ночь ПВО РФ сбило 66 украинских беспилотников над южными регионами России. Больше всего дронов сбили над Крымом (14), Азовским (13) и Черным (12) морями. 11 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем.

