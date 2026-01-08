Депутатов Госдумы пригласили в конгресс США

Депутатов Госдумы пригласили в конгресс СШАТемой встречи станет урегулирование на Украине
Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что получила разрешение госдепартамента на визит в Вашингтон четырех депутатов российской Государственной думы для обсуждения вопросов мирного урегулирования. Об этом она сообщила в соцсети Х.
По ее словам, она направила официальное приглашение российским парламентариям встретиться с членами конгресса в этом месяце. Она также поблагодарила госсекретаря США Марко Рубио за содействие в организации возможной встречи. Она добавила, что мир «должен всегда брать верх над конфронтацией».
В октябре 2025 г. сообщалось, что Луна намерена возглавить делегацию членов конгресса США на встрече с российскими депутатами.