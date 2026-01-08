Газета
Над Херсонской областью пытались пролететь более 70 украинских дронов

В ночь на 8 января Херсонская область подверглась массированной попытке пролета украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, было задействовано более 70 ударных дронов.

Расчеты ПВО войск группировки «Днепр» отразили атаку, над территорией области было сбито 18 беспилотников. Остальные дроны уничтожены средствами ПВО в других регионах.

Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет, подчеркнул глава области.

8 января Минобороны сообщало, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) утром сбили 11 беспилотников над Краснодарским краем.

