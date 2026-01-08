ТАСС: девять человек погибли в Красноармейске при ударе ВСУ

По словам местного жителя, волонтер приехал к девятиэтажке. Но с ним эвакуировалась только 86-летняя пенсионерка, больше никто не захотел покинуть город. При этом мужчина был с телефоном на палке, снимая людей в доме, где жило около 30 человек. Гуранич рассказал, что после отъезда волонтера в дом прилетела ракета, там обрушились два подъезда, погибли девять человек. Это случилось задолго до прихода российских войск.