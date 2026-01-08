ТАСС: девять человек погибли в Красноармейске при ударе ВСУ
Девять мирных жителей погибли в Красноармейске в результате удара ВСУ по многоквартирному дому, который, по словам очевидца, был нанесен по наводке украинского волонтера. Об этом ТАСС рассказал эвакуированный из города Сергей Гуранич.
По словам местного жителя, волонтер приехал к девятиэтажке. Но с ним эвакуировалась только 86-летняя пенсионерка, больше никто не захотел покинуть город. При этом мужчина был с телефоном на палке, снимая людей в доме, где жило около 30 человек. Гуранич рассказал, что после отъезда волонтера в дом прилетела ракета, там обрушились два подъезда, погибли девять человек. Это случилось задолго до прихода российских войск.
По его словам, на месте удара были обнаружены фрагменты ракет с иностранной маркировкой. Местные жители, как утверждает собеседник агентства, слышали пуск ракеты со стороны выезда в Днепропетровскую область, где на тот момент находились украинские военнослужащие. «Это явно было по его наводке, и не первый раз», – подчеркнул он.
2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Красноармейск полностью находится под контролем российских войск. По его словам, значение взятия города заключается в том, что он представляет собой «хороший плацдарм для решения всех задач спецоперации». Путин добавлял, что при наличии сомнений Россия готова пригласить иностранных журналистов, в том числе украинских, чтобы они могли убедиться в этом.