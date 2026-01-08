Британия и Франция направят до 15 000 военных на Украину после мирной сделки
Великобритания и Франция готовы направить до 15 000 военнослужащих на Украину в случае заключения мирного соглашения. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в военных и дипломатических кругах.
По данным издания, Лондон сможет выделить менее 7500 солдат из-за ограниченной численности армии. Остальную часть контингента планирует предоставить Франция. Размещение войск предполагается в западных, относительно безопасных регионах Украины, вдали от линии фронта.
Военные двух стран будут заниматься подготовкой украинской армии, а также контролировать создание защищенных объектов для хранения вооружений и техники. При этом, как подчеркивают источники, речь не идет об участии иностранных сил в боевых действиях.
Ранее обсуждался вариант формирования контингента численностью до 64 000 человек, но европейские страны сочли такие планы нереалистичными. Окончательные параметры миссии будут зависеть от условий возможного прекращения огня и договоренностей по безопасности.
26 декабря 2025 г. бывший тогда советником офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Великобритания, Франция, Германия и Турция готовы отправить свой миротворческий контингент на Украину после окончания конфликта.