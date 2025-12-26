Подоляк: четыре страны готовы отправить на Украину миротворцев

1 декабря Le Journal du Dimanche (JDD) писала, что французские военнослужащие опасаются ситуации, при которой их могут отправить участвовать в боевых действиях на Украине. По данным издания, французские военные обучаются действиям, необходимым в условиях, похожих на конфликт на Украине: отрабатывают шаги из окопов, приемы радиоэлектронной борьбы и проводят тактические учения с использованием беспилотников.