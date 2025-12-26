Подоляк: четыре страны готовы отправить на Украину миротворцев
Великобритания, Франция, Германия и Турция готовы отправить свой миротворческий контингент на Украину после окончания конфликта. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Новости. Live».
По его словам, Украина «не должна нести бремя сдерживания России самостоятельно». Подоляк считает, что к этому процессу требуется привлечь международных партнеров. По его мнению, конфликт приведет к «глубокому реформированию европейского пространства». Киев будет двигаться в сторону Европы, а Евросоюз (ЕС) станет более аскетичным, милитаристским и антироссийским, уверен Подоляк.
21 ноября министр обороны Великобритании Джон Хили заявлял, что королевство уже утвердило план по отправке своих военных на территорию Украины в рамках «коалиции желающих». Речь идет об условиях, когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Лондон готов потратить более 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн) на покрытие первоначальных расходов по отправке войск.
1 декабря Le Journal du Dimanche (JDD) писала, что французские военнослужащие опасаются ситуации, при которой их могут отправить участвовать в боевых действиях на Украине. По данным издания, французские военные обучаются действиям, необходимым в условиях, похожих на конфликт на Украине: отрабатывают шаги из окопов, приемы радиоэлектронной борьбы и проводят тактические учения с использованием беспилотников.