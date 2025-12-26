Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Подоляк: четыре страны готовы отправить на Украину миротворцев

Ведомости

Великобритания, Франция, Германия и Турция готовы отправить свой миротворческий контингент на Украину после окончания конфликта. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Новости. Live».

По его словам, Украина «не должна нести бремя сдерживания России самостоятельно». Подоляк считает, что к этому процессу требуется привлечь международных партнеров. По его мнению, конфликт приведет к «глубокому реформированию европейского пространства». Киев будет двигаться в сторону Европы, а Евросоюз (ЕС) станет более аскетичным, милитаристским и антироссийским, уверен Подоляк.

21 ноября министр обороны Великобритании Джон Хили заявлял, что королевство уже утвердило план по отправке своих военных на территорию Украины в рамках «коалиции желающих». Речь идет об условиях, когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Лондон готов потратить более 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн) на покрытие первоначальных расходов по отправке войск.

1 декабря Le Journal du Dimanche (JDD) писала, что французские военнослужащие опасаются ситуации, при которой их могут отправить участвовать в боевых действиях на Украине. По данным издания, французские военные обучаются действиям, необходимым в условиях, похожих на конфликт на Украине: отрабатывают шаги из окопов, приемы радиоэлектронной борьбы и проводят тактические учения с использованием беспилотников.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте