ФСБ: баскетболист Касаткин возвращен в Россию в результате обмена на Винатье

19 декабря 2025 г. на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025» журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро спросил президента России Владимира Путина, может ли семья Винатье надеяться на обмен или помилование со стороны главы государства. Путин заявил, что не знает о деле гражданина Франции, но пообещал узнать о его обстоятельствах.