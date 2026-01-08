ФСБ: баскетболист Касаткин возвращен в Россию в результате обмена на Винатье

ФСБ: баскетболист Касаткин возвращен в Россию в результате обмена на ВинатьеВ США спортсмену грозило бы до 25 лет лишения свободы
Баскетболист Даниил Касаткин, задержанный ранее во Франции, возвращен в Россию. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России.
В ведомстве сообщили, что спортсмен был доставлен на родину 8 января в рамках обмена.
По данным ФСБ, Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Лорана Винатье (признан в России иноагентом), сотрудника швейцарской НКО «Центр гуманитарного диалога». Француз был помилован указом президента РФ.
19 декабря 2025 г. на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025» журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро спросил президента России Владимира Путина, может ли семья Винатье надеяться на обмен или помилование со стороны главы государства. Путин заявил, что не знает о деле гражданина Франции, но пообещал узнать о его обстоятельствах.
14 октября 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье к трем годам колонии за нарушение закона об иностранных агентах. Он обвинялся по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).
29 октября 2025 г. суд Парижа принял решение выдать задержанного во Франции российского баскетболиста Касаткина США. Там ему грозило до 25 лет лишения свободы по статьям о компьютерном и электронном мошенничестве.