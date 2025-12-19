Путин пообещал узнать про дело француза Винатье
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает о деле гражданина Франции, советника швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорана Винатье (считается в России иноагентом), но пообещал узнать о его обстоятельствах.
На совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025» журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро спросил Путина, может ли семья Винатье надеяться на обмен или помилование со стороны президента России.
«Я обещаю, что я обязательно узнаю, что это такое, и есть ли хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно. Если российский закон позволяет это сделать, мы предпримем все необходимые усилия», – заверил глава государства.
14 октября 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье к трем годам колонии за нарушение закона об иноагентах. Дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимому не могли назначить наказание, превышающее две трети от максимального по этой статье.
15 августа прошлого года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против Винатье. Он обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). Установлено, что обвиняемый несколько лет не исполнял обязанности по предоставлению документов, необходимых для внесения в реестр иноагентов, и незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России. Француз признал вину.
В июне 2024 г. Винатье задержали, суд арестовал его. 21 июня 2024 г. Минюст включил француза в реестр иноагентов. По данным ФСБ, в Москве он общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими.