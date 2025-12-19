Путин пообещал узнать про дело француза Винатье

15 августа прошлого года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против Винатье. Он обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). Установлено, что обвиняемый несколько лет не исполнял обязанности по предоставлению документов, необходимых для внесения в реестр иноагентов, и незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России. Француз признал вину.