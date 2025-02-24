Суд оставил в силе приговор французу Винатье к трем годам колонии
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила в силе приговор Замоскворецкого районного суда Москвы гражданину Франции, советнику швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорану Винатье (считается в России иноагентом) к трем годам колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
14 октября 2024 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье к трем годам колонии за нарушение закона об иностранных агентах. Суд рассматривал дело в особом порядке. Подсудимому не могли назначить наказание, превышающее две трети от максимального по этой статье.
15 августа Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Винатье. Он обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иноагентах). По данным следствия, Винатье на протяжении нескольких лет не исполнял обязанности по предоставлению документов, необходимых для внесения в реестр иноагентов, и незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России. Гражданин Франции признал вину.
6 июня Винатье был задержан, на следующий день суд арестовал его. 21 июня Минюст включил француза в реестр иноагентов. В ФСБ России говорили, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. При попадании к иностранным источникам информация могла быть использована против безопасности России.