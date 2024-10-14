Суд приговорил француза Винатье к трем годам колонии

6 июня СК РФ сообщил о задержании француза, на следующий день суд арестовал его до 5 августа. 21 июня Минюст внес Винатье в реестр иноагентов. В конце июля суд продлил его арест до 5 сентября. В сентябре арест Винатье был продлен до 21 февраля. В ФСБ России заявили, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. При попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности России.