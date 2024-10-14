Суд приговорил француза Винатье к трем годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил гражданина Франции, советника швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорана Винатье (считается в России иноагентом) к трем годам колонии за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщил ТАСС.
«Суд постановил признать Винатье виновным и назначить ему наказание в виде трех лет колонии», – огласила решение судья Наталья Чепрасова.
Суд рассматривал дело в особом порядке. Рассмотрение проходило без исследования и оценки доказательств, собранных по делу. Подсудимому не могли назначить наказание, превышающее две трети от максимального по этой статье. Гособвинение запрашивало для Винатье три года и три месяца колонии общего режима.
15 августа Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Винатье. Он обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По данным следствия, Винатье на протяжении нескольких лет не исполнял обязанности по предоставлению документов, которые необходимы для включения в реестр иноагентов, и незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России. Винатье признал вину.
6 июня СК РФ сообщил о задержании француза, на следующий день суд арестовал его до 5 августа. 21 июня Минюст внес Винатье в реестр иноагентов. В конце июля суд продлил его арест до 5 сентября. В сентябре арест Винатье был продлен до 21 февраля. В ФСБ России заявили, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. При попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности России.