Обвинение запросило для француза Винатье три года и три месяца колонии
Гособвинение запросило три года и три месяца колонии общего режима для гражданина Франции, советника швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорана Винатье (считается в России иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей деятельности иноагента и сборе данных. Об этом сообщил ТАСС.
«Прошу суд признать Винатье виновным и назначить ему наказание в виде трех лет и трех месяцев колонии общего режима», – подчеркнула сторона гособвинения.
Защита попросила о наказании, не связанном с лишением свободы, и назвала запрошенный обвинением срок чрезмерно суровым. Суд рассматривает дело в особом порядке. Рассмотрение проходит без исследования и оценки доказательств, собранных по делу. Подсудимому не могут назначить наказание, превышающее две трети от максимального по этой статье.
15 августа СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Винатье. Он обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По данным следствия, Винатье в течение нескольких лет не исполнял обязанности по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, и незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России. Винатье признал вину.
О задержании француза СК сообщил 6 июня, на следующий день суд арестовал его до 5 августа. 21 июня Минюст внес Винатье в реестр иноагентов. В конце июля суд продлил его арест до 5 сентября. В начале сентября арест Винатье был продлен до 21 февраля. В ФСБ России сообщали, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. При попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности страны.