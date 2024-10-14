Обвинение запросило для француза Винатье три года и три месяца колонии

О задержании француза СК сообщил 6 июня, на следующий день суд арестовал его до 5 августа. 21 июня Минюст внес Винатье в реестр иноагентов. В конце июля суд продлил его арест до 5 сентября. В начале сентября арест Винатье был продлен до 21 февраля. В ФСБ России сообщали, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. При попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности страны.