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Француз Винатье признал вину по делу о нарушении правил деятельности иноагента

Ведомости

Гражданин Франции, советник швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лоран Винатье (считается в России иноагентом) признал вину по уголовному делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС.

Замоскворецкий суд Москвы рассматривает дело в особом порядке. Рассмотрение пройдет без исследования и оценки доказательств, собранных по делу. Подсудимому не могут назначить наказание, превышающее две трети от максимального по этой статье.

15 августа Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Винатье. Он обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

По данным следствия, Винатье в течение нескольких лет не исполнял обязанности по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, и незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России.

О задержании Винатье стало известно 6 июня, на следующий день суд арестовал его до 5 августа. 21 июня Минюст внес Винатье в реестр иноагентов. В конце июля суд продлил его арест до 5 сентября. В начале сентября арест Винатье был продлен до 21 февраля. В ФСБ России сообщали, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. При попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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