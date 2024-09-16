Француз Винатье признал вину по делу о нарушении правил деятельности иноагента
Гражданин Франции, советник швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лоран Винатье
Замоскворецкий суд Москвы рассматривает дело в особом порядке. Рассмотрение пройдет без исследования и оценки доказательств, собранных по делу. Подсудимому не могут назначить наказание, превышающее две трети от максимального по этой статье.
15 августа Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Винатье. Он обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
По данным следствия, Винатье в течение нескольких лет не исполнял обязанности по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, и незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России.
О задержании Винатье стало известно 6 июня, на следующий день суд арестовал его до 5 августа. 21 июня Минюст внес Винатье в реестр иноагентов. В конце июля суд продлил его арест до 5 сентября. В начале сентября арест Винатье был продлен до 21 февраля. В ФСБ России сообщали, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. При попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности страны.