СК завершил расследование дела Винатье
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении советника швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорана Винатье (признан иноагентом в РФ), сообщила пресс-служба ведомства.
«Винатье обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», – говорится в сообщении.
По данным следствия, Винатье в течение нескольких лет не исполнял обязанности по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов. Он также незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ. Во время допроса Винатье признал вину в полном объеме.
О задержании Винатье стало известно 6 июня. 21 июня Минюст внес его в реестр иноагентов. В конце июля Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Винатье до 5 сентября. В ФСБ России до этого уточняли, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. Отмечалось, что при попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности страны.