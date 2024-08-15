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СК завершил расследование дела Винатье

Ведомости

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении советника швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорана Винатье (признан иноагентом в РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

«Винатье обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, Винатье в течение нескольких лет не исполнял обязанности по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов. Он также незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ. Во время допроса Винатье признал вину в полном объеме.

О задержании Винатье стало известно 6 июня. 21 июня Минюст внес его в реестр иноагентов. В конце июля Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Винатье до 5 сентября. В ФСБ России до этого уточняли, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. Отмечалось, что при попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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