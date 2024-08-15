СК завершил расследование дела Винатье

О задержании Винатье стало известно 6 июня. 21 июня Минюст внес его в реестр иноагентов. В конце июля Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Винатье до 5 сентября. В ФСБ России до этого уточняли, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. Отмечалось, что при попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности страны.