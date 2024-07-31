Суд продлил арест французу Винатье до 5 сентября

О задержании Винатье стало известно 6 июня, на следующий день суд арестовал его до 5 августа. Следствие полагает, что француз в течение нескольких лет собирал информацию в области военной деятельности России. В ФСБ России уточняли, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. Отмечалось, что при попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности страны.