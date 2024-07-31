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Суд продлил арест французу Винатье до 5 сентября

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест советнику швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорану Винатье (признан иноагентом в России). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Винатье Лорана Клода Жан Луи на один месяц, до 05 сентября 2024 г.», – сказано в сообщении.

Винатье обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

3 июля Винатье признал вину по делу о незаконном сборе сведений в области военной деятельности России. 4 июля Замоскворецкий суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество француза.

О задержании Винатье стало известно 6 июня, на следующий день суд арестовал его до 5 августа. Следствие полагает, что француз в течение нескольких лет собирал информацию в области военной деятельности России. В ФСБ России уточняли, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. Отмечалось, что при попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности страны.

21 июня Минюст внес Винатье в реестр иноагентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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