Суд продлил арест французу Винатье до 5 сентября
Замоскворецкий суд Москвы продлил арест советнику швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорану Винатье (признан иноагентом в России). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Винатье Лорана Клода Жан Луи на один месяц, до 05 сентября 2024 г.», – сказано в сообщении.
Винатье обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
О задержании Винатье стало известно 6 июня, на следующий день суд арестовал его до 5 августа. Следствие полагает, что француз в течение нескольких лет собирал информацию в области военной деятельности России. В ФСБ России уточняли, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. Отмечалось, что при попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности страны.