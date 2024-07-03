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Арестованный француз признал вину по делу о сборе военных сведений

Ведомости

Гражданин Франции, советник швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом) признал вину по делу о незаконном сборе сведений в области военной деятельности России. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

«В ходе допроса он признал вину в полном объеме», – говорится в сообщении.

По версии следствия, в течение нескольких лет Винатье игнорировал обязанность предоставить документы для включения в реестр иностранных агентов, а также собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ. Для этого он приезжал в Россию, в частности в Москву, где встречался с гражданами России.

В рамках уголовного дела было допрошено семь свидетелей, с которыми общался Винатье. Также следователи осмотрели технические средства, изъятые у фигуранта.

Француз обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Суд отправил его в СИЗО до 5 августа. 21 июня Минюст включил Винатье в реестр иноагентов.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российские власти освободить Винатье.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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