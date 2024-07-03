Арестованный француз признал вину по делу о сборе военных сведений

По версии следствия, в течение нескольких лет Винатье игнорировал обязанность предоставить документы для включения в реестр иностранных агентов, а также собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ. Для этого он приезжал в Россию, в частности в Москву, где встречался с гражданами России.