Арестованный француз признал вину по делу о сборе военных сведений
Гражданин Франции, советник швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом) признал вину по делу о незаконном сборе сведений в области военной деятельности России. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ.
«В ходе допроса он признал вину в полном объеме», – говорится в сообщении.
По версии следствия, в течение нескольких лет Винатье игнорировал обязанность предоставить документы для включения в реестр иностранных агентов, а также собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ. Для этого он приезжал в Россию, в частности в Москву, где встречался с гражданами России.
В рамках уголовного дела было допрошено семь свидетелей, с которыми общался Винатье. Также следователи осмотрели технические средства, изъятые у фигуранта.
Француз обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Суд отправил его в СИЗО до 5 августа. 21 июня Минюст включил Винатье в реестр иноагентов.