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Макрон призвал РФ освободить француза, обвиняемого в сборе военных сведений

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал РФ освободить француза Лорана Винатье, обвиняемого в сборе военных сведений, пишет Le Figaro.

Замоскворецкий районный суд Москвы 8 июня арестовал уроженца Франции, советника швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» Винатье. Следствие полагает, что он осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России.

Макрон призвал к скорейшему освобождению Винатье вечером 8 июня на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, уточняет французское издание.

Винатье обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). Следователи считают, что фигурант имел умысел по непредставлению в Министерство юстиции РФ документов, необходимых для включения в реестр иноагентов.

В СИЗО Винатье будет находиться до 5 августа. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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