Макрон призвал РФ освободить француза, обвиняемого в сборе военных сведений

Винатье обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). Следователи считают, что фигурант имел умысел по непредставлению в Министерство юстиции РФ документов, необходимых для включения в реестр иноагентов.