Макрон призвал РФ освободить француза, обвиняемого в сборе военных сведений
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал РФ освободить француза Лорана Винатье, обвиняемого в сборе военных сведений, пишет Le Figaro.
Замоскворецкий районный суд Москвы 8 июня арестовал уроженца Франции, советника швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» Винатье. Следствие полагает, что он осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России.
Макрон призвал к скорейшему освобождению Винатье вечером 8 июня на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, уточняет французское издание.
Винатье обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). Следователи считают, что фигурант имел умысел по непредставлению в Министерство юстиции РФ документов, необходимых для включения в реестр иноагентов.
В СИЗО Винатье будет находиться до 5 августа. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.