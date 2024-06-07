Задержанного в Москве гражданина Франции обвинили в сборе военных сведений РФ

По данным СК, гражданин Франции несколько лет, не подавая документы для включения в реестр иностранных агентов, собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ. Для этого он неоднократно посещал РФ, в том числе Москву, и встречался с россиянами. Полученные данные, уточнили в ведомстве, могут быть использованы против безопасности России.