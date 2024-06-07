Задержанного в Москве гражданина Франции обвинили в сборе военных сведений РФ
Гражданину Франции, задержанному в Москве, предъявлено обвинение в сборе сведений о военной деятельности РФ. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.
Его обвиняют по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.
Следствие будет ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании меры пресечения.
По данным СК, гражданин Франции несколько лет, не подавая документы для включения в реестр иностранных агентов, собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ. Для этого он неоднократно посещал РФ, в том числе Москву, и встречался с россиянами. Полученные данные, уточнили в ведомстве, могут быть использованы против безопасности России.
О задержании гражданина Франции сообщалось 6 июня. Личность француза не уточняется. Судя по видео, опубликованном СК, мужчину задержали в одном из столичных кафе.