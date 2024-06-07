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Задержанного в Москве гражданина Франции обвинили в сборе военных сведений РФ

Ведомости

Гражданину Франции, задержанному в Москве, предъявлено обвинение в сборе сведений о военной деятельности РФ. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.

Следствие будет ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании меры пресечения.

По данным СК, гражданин Франции несколько лет, не подавая документы для включения в реестр иностранных агентов, собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ. Для этого он неоднократно посещал РФ, в том числе Москву, и встречался с россиянами. Полученные данные, уточнили в ведомстве, могут быть использованы против безопасности России.

О задержании гражданина Франции сообщалось 6 июня. Личность француза не уточняется. Судя по видео, опубликованном СК, мужчину задержали в одном из столичных кафе. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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