Суд в Москве арестовал уроженца Франции по делу о сборе военных данных РФ

О задержании в Москве гражданина Франции 6 июня сообщил Следственный комитет РФ. Позже в тот же день президент республики Эммануэль Макрон заявил, что страна окажет всю консульскую защиту, предусмотренную в этом случае. Он также пояснил, что задержанный не работает на Францию, а трудится в швейцарской организации, основанной бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном.