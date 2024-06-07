Суд в Москве арестовал уроженца Франции по делу о сборе военных данных РФ
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал уроженца Франции, советника швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» Лорана Винатье. Следствие полагает, что он осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Винатье обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). В пресс-службе пояснили, что фигурант имел умысел по непредставлению в Министерство юстиции РФ документов, необходимых для включения в реестр иноагентов. Следствие также полагает, что Винатье вел целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
С ходатайством об аресте обратились органы предварительного расследования. Суд его удовлетворил и отправил Винатье в СИЗО до 5 августа.
О задержании в Москве гражданина Франции 6 июня сообщил Следственный комитет РФ. Позже в тот же день президент республики Эммануэль Макрон заявил, что страна окажет всю консульскую защиту, предусмотренную в этом случае. Он также пояснил, что задержанный не работает на Францию, а трудится в швейцарской организации, основанной бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном.