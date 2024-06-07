Макрон: задержанный в Москве француз работал на швейцарскую НПО

О задержании в Москве гражданина Франции 6 июня сообщил Следственный комитет (СК) РФ. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Личность задержанного СК не уточнил. По данным ТАСС и французской прессы, речь идет о 48-летнем Лоране Винатье. Le Figaro сообщает, что он работал в швейцарской НПО «Гуманитарный диалог», является доктором философии и экспертом по России и Центральной Азии.