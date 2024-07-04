Суд в Москве арестовал имущество француза Винатье
Замоскворецкий суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество гражданина Франции, советника швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорана Винатье (признан иноагентом в России), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Винатье обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. 3 июля Винатье признал вину по делу о незаконном сборе сведений в области военной деятельности России.
О задержании француза стало известно 6 июня, на следующий день суд арестовал Винатье до 5 августа. Следствие полагает, что он в течение нескольких лет собирал информацию в области военной деятельности России. В ФСБ России уточняли, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. Отмечалось, что при попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности страны.