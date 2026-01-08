Le Monde: Дмитриев был замечен в Париже

По данным издания, Дмитриева видели 7 января на улице Фобург-Сен-Оноре. При этом в Елисейский дворец опровергли информацию о том, что российский представитель посещал президентскую резиденцию на следующий день после обсуждений в Париже между странами так называемой «коалиции желающих» и американскими представителями – спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.