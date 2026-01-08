Газета
Главная / Политика /

Le Monde: Дмитриев был замечен в Париже

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, участвующий в контактах по украинскому урегулированию с Вашингтоном, в настоящее время находится в Париже. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, Дмитриева видели 7 января на улице Фобург-Сен-Оноре. При этом в Елисейский дворец опровергли информацию о том, что российский представитель посещал президентскую резиденцию на следующий день после обсуждений в Париже между странами так называемой «коалиции желающих» и американскими представителями – спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Как отмечает Le Monde, в Париже Дмитриева могли принять в посольстве США, которое расположено в непосредственной близости от Елисейского дворца.

6 января по итогам встречи в Париже Эммануэль Макрон сообщил, что страны «коалиции желающих» договорились юридически закрепить свои обязательства перед Украиной на случай нового конфликта с Россией и продолжить подготовку к развертыванию многонациональных сил на украинской территории после прекращения огня. 

Британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что лидеры «коалиции желающих» приняли декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он подчеркнул, что документ станет правовой основой для действий вооруженных сил Великобритании, Франции и других партнеров на украинской территории.

