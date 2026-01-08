США вышли из Зеленого климатического фонда ООН

8 января сообщалось, что президент США подписал меморандум о выходе страны из 66 международных организаций. Согласно заявлению Белого дома, документ предписывает федеральным ведомствам прекратить участие и финансирование 35 организаций вне системы ООН и 31 структуры ООН, которые, по оценке администрации, работают неэффективно или нерационально. В Белом доме считают, что средства американских налогоплательщиков целесообразнее направлять на поддержку соответствующих задач другими способами.