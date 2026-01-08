США вышли из Зеленого климатического фонда ООН
США в немедленном порядке выходят из Зеленого климатического фонда ООН и прекращают участие в его руководящих органах. Об этом говорится в сообщении американского минфина.
Как следует из данных министерства финансов США, ведомство проинформировало Зеленый климатический фонд (GCF) о выходе Соединенных Штатов из организации и об освобождении американской стороны от места в совете директоров фонда.
Глава минфина США Скотт Бессент назвал Зеленый климатический фонд «радикальной организацией».
«Наша страна больше не будет финансировать радикальные организации, такие как GCF, чьи цели противоречат тому факту, что доступная и надежная энергия является основой экономического роста и сокращения бедности», – приводит его слова министерство.
В минфине отметили, что администрация президента Дональда Трампа намерена развивать все доступные и надежные источники энергии.
8 января сообщалось, что президент США подписал меморандум о выходе страны из 66 международных организаций. Согласно заявлению Белого дома, документ предписывает федеральным ведомствам прекратить участие и финансирование 35 организаций вне системы ООН и 31 структуры ООН, которые, по оценке администрации, работают неэффективно или нерационально. В Белом доме считают, что средства американских налогоплательщиков целесообразнее направлять на поддержку соответствующих задач другими способами.