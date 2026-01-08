Лукашенко заявил о сговоре и предательстве при похищении Мадуро

Как отмечало CNN, эти слова могут стать одним из ключевых аргументов защиты – сторона Мадуро намерена настаивать на незаконности его задержания правоохранительными органами в другой стране. Репортер CNN отмечала, что в зале суда Мадуро вел себя уверенно, говорил громко и делал развернутые заявления. По ее словам, он стремился описать произошедшее как «высшую степень унижения» – то, что его вывели из дома и захватили.