Лукашенко заявил о сговоре и предательстве при похищении Мадуро
Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро стало результатом сговора и предательства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, в происходящем были задействованы как военные, так и гражданские лица.
«Я хочу, чтобы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство», – приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».
3 января американские военные захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес. На следующий день их доставили в Федеральный суд Нью-Йорка, где венесуэльскому лидеру предъявили обвинения в незаконном обороте наркотиков и оружия.
Во время начального слушания Мадуро через переводчика заявил о своей невиновности. «Я невиновен, я невиновен», – сказал он, добавив, что является «порядочным человеком». Отвечая на вопрос судьи для подтверждения личности, Мадуро заявил: «Я президент Венесуэлы», а также сообщил, что он был схвачен в своем доме в Каракасе.
Как отмечало CNN, эти слова могут стать одним из ключевых аргументов защиты – сторона Мадуро намерена настаивать на незаконности его задержания правоохранительными органами в другой стране. Репортер CNN отмечала, что в зале суда Мадуро вел себя уверенно, говорил громко и делал развернутые заявления. По ее словам, он стремился описать произошедшее как «высшую степень унижения» – то, что его вывели из дома и захватили.