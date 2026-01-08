Дмитриев и Уиткофф встретились в Париже

Собеседники Axios также утверждают, что на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в США для встречи с Дональдом Трампом. Целью визита может стать окончательное принятие соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, рассматривается возможность встречи лидеров двух стран на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января.