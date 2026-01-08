Дмитриев и Уиткофф встретились в Париже
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев 7 января в Париже провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Во встрече также участвовал зять президента США Джаред Кушнер. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, стороны обсуждали вопросы урегулирования конфликта на Украине. Детали переговоров не раскрываются.
Собеседники Axios также утверждают, что на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в США для встречи с Дональдом Трампом. Целью визита может стать окончательное принятие соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, рассматривается возможность встречи лидеров двух стран на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января.
Le Monde со ссылкой на источник сообщала, что Дмитриев находится в Париже. По данным издания, 7 января его видели на улице Фобург-сент-Оноре. В Елисейском дворце при этом опровергли информацию о визите Дмитриева в президентскую резиденцию. Le Monde отмечает, что он мог посетить посольство США, расположенное рядом с Елисейским дворцом.
6 января в Париже состоялась встреча руководителей стран Евросоюза с украинской и американской делегациями.