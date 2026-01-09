Газета
Политика

Страны СНГ примут концепцию общего миграционного пространства

Ведомости

Содружество независимых государства (СНГ) собирается в 2026 г. принять Концепцию общего миграционного пространства стран – участниц СНГ, которая поможет развивать легальную миграцию и лучше бороться с незаконной. Об этом заявил «РИА Новости» генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

Лебедев уточнил, что согласование новой редакции концепции находится в завершающей стадии. По его словам, миграционная политика в СНГ стала важным фактором активного развития сотрудничества между странами. В СНГ разработана правовая база и приняты акты, регулирующие миграционные процессы и регламентирующие вопросы сотрудничества стран по спектру социально-трудовых отношений.

Генсек отметил роль России в регулировании миграционных процессов на пространстве Содружества. Он напомнил, что в нынешней геополитической обстановке для сохранения привлекательности въездной трудовой миграции не в ущерб своей национальной безопасности в стране реализуются законодательные инициативы в сфере миграции и совершенствуется правоприменительная практика. В частности, утверждена новая Концепция государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 гг.

15 октября 2025 г. президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики страны на 2026–2030 гг. Документ определяет цели, задачи и принципы регулирования миграционных процессов, включая порядок въезда, пребывания и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства из РФ. Целями миграционной политики является снижение числа нелегальных мигрантов и правонарушений, связанных с миграцией, и привлечение квалифицированных иностранных специалистов для удовлетворения потребностей экономики.

