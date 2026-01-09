Страны СНГ примут концепцию общего миграционного пространства

Генсек отметил роль России в регулировании миграционных процессов на пространстве Содружества. Он напомнил, что в нынешней геополитической обстановке для сохранения привлекательности въездной трудовой миграции не в ущерб своей национальной безопасности в стране реализуются законодательные инициативы в сфере миграции и совершенствуется правоприменительная практика. В частности, утверждена новая Концепция государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 гг.