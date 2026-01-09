Посол Ирана заявил о желании увеличить турпоток из России

24 ноября 2025 г. «Ведомости. Туризм» писали, что Минэкономразвития приступило к актуализации перечня туроператоров, которым разрешат работать с безвизовыми групповыми поездками в Китай и Иран. Это позволит компаниям принимать туристов из данных стран в России и отправлять граждан туда в составе организованных групп.