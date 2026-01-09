Газета
Посол Ирана заявил о желании увеличить турпоток из России

Ведомости

Иран рассчитывает, что количество российских туристов, приезжающих в страну, значительно вырастет в 2026 г. Об этом заявил ТАСС посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

Дипломат заверил, что Иран обязательно будет прилагать усилия, направленные на развитие туристических связей между странами. По его словам, отношения Тегерана и Москвы всеобъемлющи и переживают наилучший исторический период, охватывая политические, экономические, культурные и военные сферы.

24 ноября 2025 г. «Ведомости. Туризм» писали, что Минэкономразвития приступило к актуализации перечня туроператоров, которым разрешат работать с безвизовыми групповыми поездками в Китай и Иран. Это позволит компаниям принимать туристов из данных стран в России и отправлять граждан туда в составе организованных групп.

В декабре посольство РФ в Иране рекомендовало россиянам воздерживаться от фото- и видеосъемки при посещении страны. Мера нужна для «недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений». Гражданам также рекомендуется строго следовать требованиям местного законодательства и «проявлять разумную осторожность и осмотрительность».

